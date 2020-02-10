Паразити стали лауреатом кінопремії Оскар 2020 у номінації Найкращий іноземний фільм. Творцям корейської стрічки вручили нагороду під час 92-ї церемонії вручення нагород Оскар в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Режисером фільму виступив Пон Чжун Хо. Корейська стрічка розповідає про бідну корейську сім’ю з чотирьох осіб. У якій все змінюється, коли старший син Кі-ву отримує пропозицію підзаробити репетитором у будинку багатіїв. Він обманним шляхом вирішує допомогти отримати роботу й іншим членам сім’ї у цьому будинку.

Стрічка також отримала Золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі у категорії Найкращий фільм, нагороди Золотий глобус та BAFTA за найкращий іноземний фільм.

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Цьогоріч на кінопремію Оскар її висунули у шести номінаціях, серед яких Найкращий фільм, Найкраща режисура та Найкращий оригінальний сценарій.

Також на перемогу у номінації Найкращий іноземний фільм претендували такі стрічки: Знедолені (Франція), Країна меду (Македонія), Біль та слава (Іспанія) та Корпус Крісті (Польща).

Паразити також отримали Оскар 2020 за найкращий оригінальний сценарій.