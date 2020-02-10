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Найкращий мультфільм за версією Оскар 2020

Мультфільм Історія іграшок 4 переміг на Оскарі 2020 у категорії Найкращий анімаційний фільм. Творцям мультфільму вручила статуетку акторка Мінді Калінґ під час 92-ї церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії Оскар в театрі Dolby у Лос-Анджелесі.

Мультик розповідає про чергове возз’єднання давніх друзів, серед яких ковбой Вуді, астронавт на прізвисько Базз Лайтер, пес Слінко, а також тиранозавр Рекс. Вони та багато інших знову зберуться разом, щоб вирушити на зустріч пригодам.

Також на перемогу у цій номінації претендували мультфільми: Клаус, Я тратив своє тіло, Як приручити дракона 3 та Містер Лінк: Загублена ланка еволюції.

Читайте: Переможець номінації Найкращий актор другого плану – Оскар 2020

Виробництвом мультфільму Історія іграшок 4 займалася анімаційна студія Pixar. Режисером виступив Джош Кулі. Також він працював над мультфільмами Рататуй, Тачки, Вперед і вгору.

Також Факти ICTV розповідали про фільми, які удостоїлися найбільшої кількості нагород за всю історії кінопремії Оскар.

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