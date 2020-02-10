Фільм Паразити отримав Оскар у категорії Найкращий оригінальний сценарій.
Нагороду Пон Джун Хо та Хан Джин Вон вручили Даян Кітон та Кіану Рівз під час 92-ї церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.
Паразити – це історія про бідну корейську сім’ю з чотирьох осіб. У якій все змінюється, коли старший син Кі-ву отримує пропозицію підзаробити репетитором у будинку багатіїв.
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Він робить фальшиві документи, справляє хороше враження та отримує роботу. Саме тоді у хлопця виникає ідея допомогти іншим членам сім’ї працевлаштуватися прислугою в цей дім.
Також на нагороду у номінації претендували: Райан Джонсон (Ножі наголо), Ноа Баумбах (Шлюбна історія), Сем Мендес та Крісті Вілсон-Кернс (1917) та Квентін Тарантіно (Одного разу…в Голлівуді).
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