Пісня (I’m Gonna) Love Me Again Елтона Джона для фільму Рокетмен отримала статуетку Оскар у категорії Найкращий саундтрек до фільму.

Нагороду Елтону Джону вручили Брі Ларсон, Галь Гадот та Сігуні Вівер під час 92-ї церемонії Оскар 2020 у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

72-річний музикант вже є лауреатом кінопремії Оскар 1995 за пісню Can You Feel the Love Tonight написану для мультфільму Король Лев. Також Елтон Джон є дворазовим номінантом на премію за саундтреки до мультфільму Король Лев – Hakuna Matata та Circle of Life.

Окрім Елтона Джона на перемогу у номінації претендували Ренді Ньюман з піснею I Can not Let You Throw Yourself Away (Історія іграшок 4), Синтія Еріво – Stand Up (Гаррієт), Кріссі Метс I’m Standing With You (Прорив) та Ідіна Мензел з Авророю Аксенс з піснею Into The Unknown (Крижане серце).

