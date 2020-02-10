Співачка Jerry Heil представила на YouTube-каналі новий трек під назвою Небейбі.

Цього разу виконавиця вирішила заспівати про шлях від пацанки до панянки і потребу називати дівчину леді.

– Наприкінці літа мені написали з проекту Від пацанки до панянки з пропозицією створити саундтрек. Я подивилася відеовізитки-історії учасниць і сильно прониклася симпатією до кожної. В їх очах потенціал і глибина.

Під тінню подій, які вони прожили. Я хотіла написати пісню, яка б запалила дух дівчат і всіх, хто пережив знущання, булінг, хто відчув на собі жорсткість недалеких людей, які в свою чергу стали такими, бо, мабуть, теж були скривдженими, – написала виконавиця.