Оскар 2020: найдивніші образи зірок з церемонії

У США триває найпрестижніша кінопремія – Оскар 2020.
Щороку зірки намагаються привернути до себе якомога більше уваге.
Чудовий спосіб це зробити – продемонструвати свій розкішний наряд на червоній доріжці.
Однак у гонитві за увагою можна трохи перестаратися і підібрати не дуже вдалий образ.
Ми зібрали для вас найбільш дивні образи з церемонії вручення премії Оскар 2020.
Актор та співак Біллі Портер обрав максимально помітний наряд – золотистий образ та ще й взуття на підборах.
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The Category Is: ROYALTY 👸🏾#academyawards2020 . . Creative Direction and Styling by @sammyratelle for @rrrcreative Grooming by @heyannabee Wearing Custom Couture by @gilesdeacon_ Jewels by @atelierswarovski Custom Shoes by @jimmychoo designed by @sandrachoiofficial 📸 by @gettyentertainment
Американська модель Блек Чіна вдягнула відверту сукню з великим вирізом.
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@blacchyna’s look to the #Oscars2020 award show . . #PulseGhana #PulseCelebs #BlacChyna
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Відзначилася також на червоній доріжці і молода співачка Біллі Айліш.
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Billie Eilish, Janelle Monáe, and Idina Menzel looking stunning on the #Oscars red carpet. ✨ Link in bio for all the red carpet looks.
Американська актриса Крістен Віг, яка цього року вручала нагороду за Найкращий дизайн костюмів, обрала для церемонії червону сукню.
З обох боків вона була зібрана наче у пучки.
Реакція соцмереж на таку незвичну сукню не змусила на себе чекати.
Співачка Джейнл Моне обрала для церемонії максимально закриту сукну – навіть з такою собі накидкою на голову у вигляді капюшону.
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Janelle Monae is giving us Grace Jones vibes on the red carpet at this year’s Oscars 🙌
Не вдалим також видався образ акторки Сірші Ронан, яка, до того ж, номінується на Найкращу жіночу роль.
Її трьохкольорова сукня від Valentino складалася – буквально у прямому сенсі – з чорно-білого верху і світло-бузкового низу.
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Матеріал доповнюється….
До речі, ми також зробили добірку найкращих та найяскравіших образів зірок з премії Оскар.