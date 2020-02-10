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Оскар 2020: найдивніші образи зірок з церемонії

У США триває найпрестижніша кінопремія – Оскар 2020.

Щороку зірки намагаються привернути до себе якомога більше уваге.

Чудовий спосіб це зробити – продемонструвати свій розкішний наряд на червоній доріжці.

Однак у гонитві за увагою можна трохи перестаратися і підібрати не дуже вдалий образ.

Ми зібрали для вас найбільш дивні образи з церемонії вручення премії Оскар 2020.

Актор та співак Біллі Портер обрав максимально помітний наряд – золотистий образ та ще й взуття на підборах.

Американська модель Блек Чіна вдягнула відверту сукню з великим вирізом.

 

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@blacchyna’s look to the #Oscars2020 award show . . #PulseGhana #PulseCelebs #BlacChyna

Публикация от Pulse Ghana (@pulseghana)

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Відзначилася також на червоній доріжці і молода співачка Біллі Айліш.

 

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Billie Eilish, Janelle Monáe, and Idina Menzel looking stunning on the #Oscars red carpet. ✨ Link in bio for all the red carpet looks.

Публикация от Billboard (@billboard)

Американська актриса Крістен Віг, яка цього року вручала нагороду за Найкращий дизайн костюмів, обрала для церемонії червону сукню.

З обох боків вона була зібрана наче у пучки.

Реакція соцмереж на таку незвичну сукню не змусила на себе чекати.

Оскар 2020: найдивніші образи зірок з церемонії / 6 фотографий

Співачка Джейнл Моне обрала для церемонії максимально закриту сукну – навіть з такою собі накидкою на голову у вигляді капюшону.

 

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Janelle Monae is giving us Grace Jones vibes on the red carpet at this year’s Oscars 🙌

Публикация от Daily Mail (@dailymail)

Не вдалим також видався образ акторки Сірші Ронан, яка, до того ж, номінується на Найкращу жіночу роль.

Її трьохкольорова сукня від Valentino складалася – буквально у прямому сенсі – з чорно-білого верху і світло-бузкового низу.

 

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Hello, Best Actress nominee Saoirse Ronan! #Oscars

Публикация от The Academy (@theacademy)

Матеріал доповнюється….

До речі, ми також зробили добірку найкращих та найяскравіших образів зірок з премії Оскар.

Фото: Getty Images

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