У США триває найпрестижніша кінопремія – Оскар 2020.

Щороку зірки намагаються привернути до себе якомога більше уваге.

Чудовий спосіб це зробити – продемонструвати свій розкішний наряд на червоній доріжці.

Однак у гонитві за увагою можна трохи перестаратися і підібрати не дуже вдалий образ.

Ми зібрали для вас найбільш дивні образи з церемонії вручення премії Оскар 2020.

Актор та співак Біллі Портер обрав максимально помітний наряд – золотистий образ та ще й взуття на підборах.

Американська модель Блек Чіна вдягнула відверту сукню з великим вирізом.

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Відзначилася також на червоній доріжці і молода співачка Біллі Айліш.

Американська актриса Крістен Віг, яка цього року вручала нагороду за Найкращий дизайн костюмів, обрала для церемонії червону сукню.

З обох боків вона була зібрана наче у пучки.

Реакція соцмереж на таку незвичну сукню не змусила на себе чекати.























Оскар 2020: найдивніші образи зірок з церемонії / 6 фотографий

Співачка Джейнл Моне обрала для церемонії максимально закриту сукну – навіть з такою собі накидкою на голову у вигляді капюшону.

Не вдалим також видався образ акторки Сірші Ронан, яка, до того ж, номінується на Найкращу жіночу роль.

Її трьохкольорова сукня від Valentino складалася – буквально у прямому сенсі – з чорно-білого верху і світло-бузкового низу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hello, Best Actress nominee Saoirse Ronan! #Oscars Публикация от The Academy (@theacademy) 9 Фев 2020 в 4:36 PST

Матеріал доповнюється….

До речі, ми також зробили добірку найкращих та найяскравіших образів зірок з премії Оскар.