Оскар 2020: найкращі образи з червоної доріжки

Церемонія Оскар 2020 розпочалася у Лос-Анджелесі (США). Місце проведення незмінне – легендарний театр Dolby.
Звичайно, найбільше уваги прикуто до самих номінантів, але й вбрання зірок теж заслуговують, аби на них глянути.
Зірки вже продемонстрували свої розкішні вбрання на червоній доріжці.
Ми зібрали для вас найяскравіші образи з церемонії Оскар 2020.
Триразова номінантка на премію Оскар Сігурні Вівер з’явилася на червоній доріжці у насичено зеленій сукні.
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У розкішній сукні кольору хакі прийшла режисер фільму Маленькі жінки Ґрета Ґервіґ.
Акторка Емілі Клакр обрала для червоної доріжки ніжну сукню з відкритими плечима, яка переливається золотистим перламутром.
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@emilia_clarke’s look to the #Oscars2020 award show . . #PulseGhana #PulseCelebs #EmiliaClarke
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Відома акторка Наталі Портман прийшла у довгій чорній сукні з золотистим орнаментом, а поверх – чорна накидка.
Акторка Марго Роббі, яка є цьогорічною номінанткою на найкращу жіночу роль другого плану, також обрала довгу чорну сукню.
Головний номінант на найкращу чоловічу роль Хоакін Фенікс обрав класичний костюм, доповнивши образ метеликом.
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El favorito para llevarse la estatuilla por Mejor Actor #JoaquinPhoenix llega a los #Oscars2020 🙌🏻💕 ¡muy ondero!👏🏼👏🏼
У схожому костюмі на червоній доріжці з’явився і Бред Пітт.
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А от і команда Паразитів на червоній доріжці.
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Well, isn’t this peachy? The #Parasite cast has arrived at the #Oscars 🍑✨Photo: @gettyentertainment
Шарліз Терон, яка номінується на найкращу жіночу роль, вдягнула чорну довгу сукню з довгим вирізом від бедра.
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#charlizetheron en #oscars digamos que ella es elegancia…. y bueno el vestido esta ok! Nice!!
Підбірка найяскравіших образів зірок з червоної доріжки премії Оскар.
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Скарлетт Йоханссон також обрала довгу сукню сріблястого кольору з оголеними плечима.
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The stars were out tonight on the #oscars red carpet ✨ Who gets your vote as best dressed?
Матеріал доповнюється…
До речі, раніше ми писали, що подарували номінантам на премію Оскар 2020.