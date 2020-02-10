Оскар 2020: найкращі образи з червоної доріжки

Церемонія Оскар 2020 розпочалася у Лос-Анджелесі (США). Місце проведення незмінне – легендарний театр Dolby.

Звичайно, найбільше уваги прикуто до самих номінантів, але й вбрання зірок теж заслуговують, аби на них глянути.

Зірки вже продемонстрували свої розкішні вбрання на червоній доріжці.

Ми зібрали для вас найяскравіші образи з церемонії Оскар 2020.

Триразова номінантка на премію Оскар Сігурні Вівер з’явилася на червоній доріжці у насичено зеленій сукні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sigourney Weaver. No caption necessary. #Oscars Публикация от The Academy (@theacademy) 9 Фев 2020 в 2:59 PST

У розкішній сукні кольору хакі прийшла режисер фільму Маленькі жінки Ґрета Ґервіґ.

Акторка Емілі Клакр обрала для червоної доріжки ніжну сукню з відкритими плечима, яка переливається золотистим перламутром.

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Відома акторка Наталі Портман прийшла у довгій чорній сукні з золотистим орнаментом, а поверх – чорна накидка.

Акторка Марго Роббі, яка є цьогорічною номінанткою на найкращу жіночу роль другого плану, також обрала довгу чорну сукню.

Головний номінант на найкращу чоловічу роль Хоакін Фенікс обрав класичний костюм, доповнивши образ метеликом.

У схожому костюмі на червоній доріжці з’явився і Бред Пітт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cliff Booth, Hollywood stuntman. #Oscars Публикация от The Academy (@theacademy) 9 Фев 2020 в 4:49 PST

А от і команда Паразитів на червоній доріжці.

Шарліз Терон, яка номінується на найкращу жіночу роль, вдягнула чорну довгу сукню з довгим вирізом від бедра.

Підбірка найяскравіших образів зірок з червоної доріжки премії Оскар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy) 9 Фев 2020 в 4:59 PST

Скарлетт Йоханссон також обрала довгу сукню сріблястого кольору з оголеними плечима.

Матеріал доповнюється…

До речі, раніше ми писали, що подарували номінантам на премію Оскар 2020.