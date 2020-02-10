PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Оскар 2020: найелегантніші образи з червоної доріжки

Церемонія Оскар 2020 розпочалася у Лос-Анджелесі (США). Місце проведення незмінне – легендарний театр Dolby.

Звичайно, найбільше уваги прикуто до самих номінантів, але й вбрання зірок теж заслуговують, аби на них глянути.

Зірки вже продемонстрували свої розкішні вбрання на червоній доріжці.

Ми зібрали для вас найяскравіші образи з церемонії Оскар 2020.

Триразова номінантка на премію Оскар Сігурні Вівер з’явилася на червоній доріжці у насичено зеленій сукні.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Sigourney Weaver. No caption necessary. #Oscars

Публикация от The Academy (@theacademy)

У розкішній сукні кольору хакі прийшла режисер фільму Маленькі жінки Ґрета Ґервіґ.

Оскар 2020: найкращі образи з червоної доріжки

Акторка Емілі Клакр обрала для червоної доріжки ніжну сукню з відкритими плечима, яка переливається золотистим перламутром.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

@emilia_clarke’s look to the #Oscars2020 award show . . #PulseGhana #PulseCelebs #EmiliaClarke

Публикация от Pulse Ghana (@pulseghana)

Читайте: Спайк Лі вшанував пам’ять Кобі Брайанта на церемонії Оскар 2020

Відома акторка Наталі Портман прийшла у довгій чорній сукні з золотистим орнаментом, а поверх – чорна накидка.

Оскар 2020: найкращі образи з червоної доріжки

Акторка Марго Роббі, яка є цьогорічною номінанткою на найкращу жіночу роль другого плану, також обрала довгу чорну сукню.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

💫 . . . #margotrobbie #oscars #oscars2020 #academyawards #redcarpet #fashion #style #stylish #outfit #clothes #dress #dresses #beautiful #girls #styleinspo

Публикация от Lilpieceofmyworld (@lil_piece_of_my_world)

Головний номінант на найкращу чоловічу роль Хоакін Фенікс обрав класичний костюм, доповнивши образ метеликом.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

El favorito para llevarse la estatuilla por Mejor Actor #JoaquinPhoenix llega a los #Oscars2020 🙌🏻💕 ¡muy ondero!👏🏼👏🏼

Публикация от AR13 (@alfombraroja13)

У схожому костюмі на червоній доріжці з’явився і Бред Пітт.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Cliff Booth, Hollywood stuntman. #Oscars

Публикация от The Academy (@theacademy)

А от і команда Паразитів на червоній доріжці.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Well, isn’t this peachy? The #Parasite cast has arrived at the #Oscars 🍑✨Photo: @gettyentertainment

Публикация от Hollywood Reporter (@hollywoodreporter)

Шарліз Терон, яка номінується на найкращу жіночу роль, вдягнула чорну довгу сукню з довгим вирізом від бедра.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

#charlizetheron en #oscars digamos que ella es elegancia…. y bueno el vestido esta ok! Nice!!

Публикация от jomarigoyso (@jomarigoyso)

Підбірка найяскравіших образів зірок з червоної доріжки премії Оскар.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от The Academy (@theacademy)

Скарлетт Йоханссон також обрала довгу сукню сріблястого кольору з оголеними плечима.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

The stars were out tonight on the #oscars red carpet ✨ Who gets your vote as best dressed?

Публикация от Hollywood Reporter (@hollywoodreporter)

Матеріал доповнюється…

До речі, раніше ми писали, що подарували номінантам на премію Оскар 2020.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка