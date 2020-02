9 лютого Американська кіноакадемія оголосила переможців Оскар 2020. Як і попередній рік церемонія вручення минула без головних ведучих.

Під час церемонії свої пісні, які стали саундтреками до фільмів, виконали номінанти. Також на сцені театру Dolby співачка Біллі Айліш заспівала культовий хіт гурту The Beatles Yesterday. Тим самим Біллі Айліш вшанувала пам’ять кіномитців, які вже померли.

Читайте: На сукні Наталі Портман вишиті імена жінок-режисерів, яких не номінували на Оскар

А ось поява Емінема була неочікуваною. Репер виконав свій легендарний хіт Lose Yourself, за який 18 років тому він удостоївся статуетки Оскар.

Щодо тріумфаторів Оскара 2020, то абсолютною сенсацією стала стрічка корейського режисера Пон Джун Хо Паразити. Стрічка отримала – чотири нагороди Оскар. Три нагороди у фільма Сема Мендеса 1917.

Найкращий фільм: Паразити

Найкращий режисер: Паразити, реж Пон Чжун Хо

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Найкращий актор: Хоакін Фенікс (Джокер)

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Найкраща актриса: Рене Зеллвегер (Джуді)

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Найкращий актор другого плану: Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді)

Найкраща актриса другого плану: Лора Дерн (Шлюбна історія)

Найкращий оригінальний сценарій: Паразити – Пон Джун Хо, Хан Джин Во

#Oscars Moment: Bong Joon Ho and Han Jin Won win Best Original Screenplay for @ParasiteMovie pic.twitter.com/Rf6f8a929Z — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Найкращий адаптований сценарій: Кролик Джоджо – Тайка Вайтіті

Найкраща операторська робота: 1917 – Роджер Дікінс

#Oscars Moment: Roger Deakins wins the Oscar for Best Cinematography for his work on @1917. pic.twitter.com/fg3LeJ77lz — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Найкращий саундтрек: Рокетмен – Елтон Джон (I’m Gonna) Love Me Again

Найкраща музика до фільму: Джокер – Гільдур Гуднадоттір

Найкращий анімаційний фільм: Історія іграшок 4

Найкращий документальний фільм: Американська фабрика

Найкращий документальний короткометражний фільм: Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)

Найкращий фільм іноземною мовою: Паразити

Найкраща ігровий короткометражний фільм: Вікно напроти

Найкращий монтаж: Аутсайдери – Ендрю Бакленд та Майкл Маккаскер

Найкраща робота художника: Одного разу…в Голлівуді – Барбара Лінг та Ненсі Хей

Найкращі візуальні ефекти: 1917 – Гійом Рошрон, Грег Батлер та Домінік Туї

#Oscars Moment: Guillaume Rocheron, Greg Butler, and Dominic Tuohy accept the Oscar for Best Visual Effects for @1917. pic.twitter.com/gb9rKXllox — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Найкращий дизайн костюмів: Маленькі жінки – Жаклін Дюрран

Найкращий звук: 1917 – Марк Тейлор та Стюард Вілсон

Найкращий звуковий монтаж: 1917 – Гійом Рошрон, Грег Батлер та Домінік Туї

Найкращий грим та зачіски: Сенсація – Кадзу Хіро, Енн Морган та Вівіан Бейкер

#Oscars Moment: Kazu Hiro (@kazustudios), Anne Morgan and Vivian Baker win for Best Makeup and Hairstyling for @bombshellmovie. pic.twitter.com/ng6bbZ1b1k — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: Волохате кохання

До речі, на церемонії Оскар 2020 режисер фільму Кролик Джоджо Тайка Вайтіті заховав свою нагороду під стілець.