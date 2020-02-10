Фільм Паразити отримав премію Оскар 2020 у номінації Найкращий фільм. Режисером стрічки виступив Пон Джун Хо. Нагороду творцям стрічки вручила легендарна Джейн Фонда.

Паразити – це історія про бідну корейську сім’ю з чотирьох осіб. У якій все змінюється, коли старший син Кі-ву отримує пропозицію підзаробити репетитором у будинку багатіїв.

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Він робить фальшиві документи, справляє хороше враження та отримує роботу. Саме тоді у хлопця виникає ідея допомогти іншим членам сім’ї працевлаштуватися прислугою в цей дім.

Окрім 1917 на нагороду у головній номінації претендували ще вісім стрічок: Ірландець (реж. Мартін Скорсезе), Паразити (реж. Пон Джун Хо), Джокер (реж. Тод Філліпс), Одного разу…в Голлівуді (реж. Квентін Тарантіно), Кролик Джоджо (реж. Тайка Вайтіті), Шлюбна історія (реж. Ноа Баумбах), Аутсайдери (реж. Джеймс Менголд) та Маленькі жінки (реж. Грета Гервінг).

До речі, Хоакін Фенікс отримав статуетку Оскар за Найкращу чоловічу роль.