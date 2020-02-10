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Переможець номінації Найкращий актор другого плану – Оскар 2020

Бред Пітт став лауреатом Оскара 2020 за роль другого плану у стрічці Одного разу в…Голлівуді режисера Квентіна Тарантіно. Статуетку актору вручила минулорічна лауреат премії Реджина Кінг на сцені театру Dolby у Лос-Анджелесі під час 92-ї церемонії вручення кінопремії Оскар.

56-річний Пітт виконав роль каскадера Кліффа Бута. Його герой – ветеран війни, який живе в трейлері зі своїм пітбулем Бренді, – возить позбавленого прав актора Ріка Далтона по місту і виконує його дрібні доручення, сподіваючись отримати роботу на знімальному майданчику.

Брэд Питт Однажды в Голливуде

Для Бреда Пітта це перша нагорода Оскар. До цього актор тричі номінувався: за роль другого плану у стрічці 12 мавп та головні ролі у фільмах Загадкова історія Бенджаміна Баттона та Людина, яка змінила все.

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Окрім Пітта на нагороду претендували Джо Пеші (Ірландець), Аль Пачіно (Ірландець), Ентоні Гопкінс (Два Папи) та Том Хенкс (Чудовий день у нашому районі).

Факти ICTV детально розповідали про головних претендентів на премію у номінації Найкраща чоловіча роль другого плану та Найкраща жіноча роль другого плану.

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