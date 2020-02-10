Який режисер отримав Оскар 2020 року - Пон Джун Хо

Режисер фільму Паразити Пон Джун Хо став лауреатом кінопремії Оскар 2020 у номінації Найкраща режисура. Нагороду йому вручив кінорежисер Спайк Лі.

Паразити – це історія про бідну корейську сім’ю з чотирьох осіб. У якій все змінюється, коли старший син Кі-ву отримує пропозицію підзаробити репетитором у будинку багатіїв.

Він робить фальшиві документи, справляє хороше враження та отримує роботу. Саме тоді у хлопця виникає ідея допомогти іншим членам сім’ї працевлаштуватися прислугою в цей дім.

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Для Пон Джун Хо це перший Оскар за найкращу режисуру.

Окрім Пон Джун Хо на нагороду претендували Сем Мендес (1917), Квентін Тарантіно (Одного разу…в Голлівуді), Мартін Скорсезе (Ірландець) та Тодд Філліпс (Джокер).

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