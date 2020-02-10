Лора Дерн стала лауреатом кінопремії Оскар 2020 у номінації Найкраща актриса другого плану за роль у стрічці Ноа Баумбах Шлюбна історія. Актриса отримала свою статуетку з рук минулорічного лауреата Махершала Алі на 92-й церемонії вручення премії Американської кіноакадемії у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

52-річна Дерн виконала роль адвоката Нори Феншоу. Її героїня допомагає Ніколь Барбер, яку зіграла Скарлетт Йоганссон, під час шлюборозлучного процесу. Зокрема, Феншоу закликає тиснути Ніколь на свого чоловіка.

Це перша статуетка Оскар для актриси. Раніше вона двічі номінувалася на нагороду за головну роль у стрічці Безпутна Роза та роботу другого плану у картині Дика.

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Окрім Дерн на нагороду претендували: Скарлет Йоганссон (Кролик Джоджо), Кеті Бейтс (Річард Джуелл), Марго Роббі (Секс-бомба) та Флоренс П’ю (Маленькі жінки).

Факти ICTV детально розповідали про головних претендентів на премію у номінації Найкраща чоловіча роль другого плану та Найкраща жіноча роль другого плану.