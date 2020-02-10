Рене Зеллвегер стала лауреатом кінопремії Оскар 2020 у номінації Найкраща жіноча роль. Нагороду їй вручив Рамі Малек.

У фільмі Джуді акторка втілила роль співачки Джуді Гарленд. під час її останніх концертів, приурочених до 30-річчя фільму Чарівник країни Оз, який зробив її знаменитістю.

50-річна Зеллвегер також отримала премію BAFTA за найкращу жіночу роль, статуетку Золотий глобус та відзнаку Премії Гільдії кіноакторів США.

Читайте: Хоакін Фенікс отримав Оскар за найкращу чоловічу роль

Для Рене це вже друга статуетка Оскар у кар’єрі. Свою першу відзнаку Кіноакадемії актриса отримала за другорядну роль у стрічці Холодна гора. Також у американки в активі є дві номінації на головну роль у стрічках Щоденник Бріджит Джонс та Чикаго.

Окрім Зеллвегер на нагороду претендували: Скарлет Йоганссон (Шлюбна історія), Шерон Стоун (Секс-бомба), Сірша Ронан (Маленькі жінки) та Сінтія Еріво (Гаррієт).

Факти ICTV детально розповідали про головних номінантів Оскара 2020 на Найкращу жіночу та чоловічу ролі.