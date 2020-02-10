Оргкомітет національного відбору на Євробачення 2020 оголосив список учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Перший півфінал відбору пройде 8 лютого, а другий – 15 лютого. Фінал відбудеться 22 лютого.

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Варто зазначити, що поки невідомо, в якій черзі виступатимуть артисти. Про це стане оголосять після жеребкування.

Україну на Євробаченні 2020 представить хтось із 16 претендентів, однак для початку варто ознайомитися, з якими пісня вони боротимуться на нацвідборі.

Assol – Save it

Cloudless – Drown me down

Fo Sho – BLCK SQR

Garna – Who we are?

GIO – Feeling so lost

Go-A – Соловей

Jerry Heil – Vegan

MoonZoo – Maze

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TVORCHI – Bonfire

Олександр Порядинський – Savior

Гурт [О] – Там, куди я йду

Девід Аксельрод – Horizon

Катя Chilly

KRUTЬ — 99

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Еліна Іващенко – Get up

KHAYAT – Call for love

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Раніше Факти ICTV писали, що відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.