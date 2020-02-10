На церемонії Оскар 2020 режисер фільму Кролик Джоджо Тайка Вайтіті заховав свою нагороду під стілець.
Тайка Вайтіті отримав Оскар у номінації Найкращий адаптований сценарій.
Нагороду вручили Наталі Портман та Тімоті Шаламе під час 92-ї церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.
Під час оголошення інших лауреатів, Вайтіті вирішив трохи розважитися, і заховав свій Оскар під стілець.
– Тайка Вайтіті – це скарб!
Taikia Waititi is a treasure. #Oscars pic.twitter.com/w77xPk22ZI
— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) February 10, 2020
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Раніше режисер фільму Тайка Вайтіті вже удостоївся нагороди за Найкращий адаптований сценарій на премії BAFTA.
Факти ICTV розповідали про головних номінантів кінопремії у категорії Найкращий фільм.
Фото: IMDb