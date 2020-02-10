На церемонії Оскар 2020 режисер фільму Кролик Джоджо Тайка Вайтіті заховав свою нагороду під стілець.

Тайка Вайтіті отримав Оскар у номінації Найкращий адаптований сценарій.

Нагороду вручили Наталі Портман та Тімоті Шаламе під час 92-ї церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Під час оголошення інших лауреатів, Вайтіті вирішив трохи розважитися, і заховав свій Оскар під стілець.

– Тайка Вайтіті – це скарб!

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Раніше режисер фільму Тайка Вайтіті вже удостоївся нагороди за Найкращий адаптований сценарій на премії BAFTA.

Факти ICTV розповідали про головних номінантів кінопремії у категорії Найкращий фільм.

Фото: IMDb