Режисер стрічки Чорний куклукскланівець Спайк Лі прибув на церемонію Оскар 2020 у компанії своєї дружини – продюсера Тоні Льюїс Лі.

Спайк Лі для виходу на 92-гу церемонію вручення нагород Американської кіноакадемії обрав костюм фіолетового кольору з жовтим окантуванням. До свого образу він додав кепку з таким же відтінком, а також коричневі кросівки Nike з зеленими та білими вставками.

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На спині піджака знаходяться цифри 24. Саме під цим номером грав загиблий в авіакатастрофі легенда НБА та клубу Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайант.

Spike Lee’s Oscars outfit is a tribute to Kobe pic.twitter.com/ONeOPftw70 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2020

Нагадаємо, Кобі Брайант загинув разом зі своєю 13-річною дочкою Джіанною та сімома іншими пасажирами в катастрофі вертольота в Калабасасі, штат Каліфорнія, у неділю, 26 січня.