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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Спайк Лі вшанував пам’ять Кобі Брайанта на церемонії Оскар 2020

Режисер стрічки Чорний куклукскланівець Спайк Лі прибув на церемонію Оскар 2020 у компанії своєї дружини – продюсера Тоні Льюїс Лі.

Спайк Лі для виходу на 92-гу церемонію вручення нагород Американської кіноакадемії обрав костюм фіолетового кольору з жовтим окантуванням. До свого образу він додав кепку з таким же відтінком, а також коричневі кросівки Nike з зеленими та білими вставками.

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На спині піджака знаходяться цифри 24. Саме під цим номером грав загиблий в авіакатастрофі легенда НБА та клубу Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайант.

Нагадаємо, Кобі Брайант загинув разом зі своєю 13-річною дочкою Джіанною та сімома іншими пасажирами в катастрофі вертольота в Калабасасі, штат Каліфорнія, у неділю, 26 січня.

Фото: Getty Images

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