Актриса Рене Зеллвегер, яка отримала Оскар за роль у фільмі Джуді, на червоній доріжці премії з’явилася у сукні від Armani Privé.

У вечірньому вбранні актриса нагадувала статуетку завдяки своїй витонченій фігурі та силуету, який облягав.

Наряд розшитий тисячею паєток. Сукня потягне на $ 100тис. (майже 2,5 млн грн).

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Варто зазначити, що середня вартість суконь актрис на Оскарі як раз – $100 – $200 тис.

Нагадаємо, Рене Зеллвегер стала лауреатом кінопремії Оскар 2020 у номінації Найкраща жіноча роль. Нагороду їй вручив Рамі Малек.

У фільмі Джуді акторка втілила роль співачки Джуді Гарленд. під час її останніх концертів, приурочених до 30-річчя фільму Чарівник країни Оз, який зробив її знаменитістю.