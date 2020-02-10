PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Сукня майже за 2,5 млн грн – образ Рене Зеллвегер на червоній доріжці Оскара

Актриса Рене Зеллвегер, яка отримала Оскар за роль у фільмі Джуді, на червоній доріжці премії з’явилася у сукні від Armani Privé.

У вечірньому вбранні актриса нагадувала статуетку завдяки своїй витонченій фігурі та силуету, який облягав.

Наряд розшитий тисячею паєток. Сукня потягне на $ 100тис. (майже 2,5 млн грн).

Читайте: Tinder та імпічмент Трампа – Бред Пітт пожартував на врученні Оскара

Варто зазначити, що середня вартість суконь актрис на Оскарі як раз – $100 – $200 тис.

Рене Зеллвегер

Нагадаємо, Рене Зеллвегер стала лауреатом кінопремії Оскар 2020 у номінації Найкраща жіноча роль. Нагороду їй вручив Рамі Малек.

У фільмі Джуді акторка втілила роль співачки Джуді Гарленд. під час її останніх концертів, приурочених до 30-річчя фільму Чарівник країни Оз, який зробив її знаменитістю.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка