Американський актор Бред Пітт нарешті то отримав свій Оскар за роль другого плану в картині Квентіна Тарантіно Одного разу в Голлівуді.

Під час отримання нагороди актор не втримався, щоб не пожартувати про імпічмент президента США Дональда Трампа. До слова, йому його так і не оголосили.

– Мені сказали, що у мене є лише 45 секунд на виступ, що на 45 секунд більше, ніж Сенат надав Джону Болтону в процесі імпічменту президента Трампа. Ось я і думаю, може, Квентіну треба зняти фільм і про це, коли дорослі в кінці чинять правильно, – заявив Пітт.

Нагадаємо, Болтон – колишній помічник Трампа з національної безпеки, який міг стати важливим свідком на процесі, але його так і викликали в Сенат.

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Не обійшов увагою Пітт і додаток для знайомства Tinder.

– Мені варто додати цю нагороду в свій профіль Tinder, – почав свою промову Пітт.

У кулуарах премії акторові поставили запитання Що тепер буде вказано у вашому профілі на Tinder?

Актор розсміявся, а потім відповів Вам доведеться подивитися самостійно.

До слова, раніше Факти ICTV публікували повний список лауреатів премії Оскар 2020.