PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Том Хенкс повідтискався на червоній доріжці Оскара 2020

Номінант на кінопремію Оскар 2020 у категорії Найкращий актор другого плану Том Хенкс здивував своїх шанувальників на червоній доріжці премії.

63-річний актор кілька разів повідтискався на червоній доріжці.

Воркаут від Тома Хенкса супроводили гучними оплесками та захопливими вигуками.

Читайте: Оскар 2020: найелегантніші образи з червоної доріжки

Том Хенкс виконав роль телеведучого Фреда Роджерса у стрічці Чудовий день у нашому районі. Окрім Хенкса на нагороду претендують Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді), Ентоні Гопкінс (Два Папи), Аль Пачіно (Ірландець), Джо Пеши (Ірландець).

До речі, кінорежисер Спайк Лі вшанував пам’ять Кобі Брайанта на церемонії Оскар 2020.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка