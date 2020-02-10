Номінант на кінопремію Оскар 2020 у категорії Найкращий актор другого плану Том Хенкс здивував своїх шанувальників на червоній доріжці премії.

63-річний актор кілька разів повідтискався на червоній доріжці.

Воркаут від Тома Хенкса супроводили гучними оплесками та захопливими вигуками.

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Том Хенкс виконав роль телеведучого Фреда Роджерса у стрічці Чудовий день у нашому районі. Окрім Хенкса на нагороду претендують Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді), Ентоні Гопкінс (Два Папи), Аль Пачіно (Ірландець), Джо Пеши (Ірландець).

До речі, кінорежисер Спайк Лі вшанував пам’ять Кобі Брайанта на церемонії Оскар 2020.