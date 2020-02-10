Відома американська актриса, продюсер та володарка зірки на голлівудській Алеї Слави 50-річна Рене Зеллвегер отримала свою другу статуетку Оскар за кращу жіночу роль.

Факти ICTV вирішили згадати кращі ролі акторки із неординарним почуттям гумору та незмінною американською посмішкою.

Сестричка Бетті (2000)

Бетті Сайзмур

Жанр – комедія, драма

У фільмі зображено історію однієї дівчини із невеликого міста в Канзасі, яка працює офіціанткою та днями дивиться серіали. Випадково вона стає свідком того, як кілери вбивають її горе-чоловіка за викрадення наркотиків.

Бетті знаходить крадіжку і вирішує тікати від кілерів та копів. Втеча дарує їй знайомства та нову роботу – вона стає героїнею свого ж улюбленого серіалу.

Завдяки цій стрічці Рене отримала Золотий глобус за кращу жіночу роль. На Каннському кінофестивалі режисери також отримали приз за кращий сценарій.

Щоденник Бріджит Джонс (2001)

Бріджит Джонс

Жанр – романтична комедія, мелодрама

Головна героїня знаходиться у активному пошуку нареченого. Їй за 30, вона має надмірну вагу та погані звички. Турботливі батьки знайомлять її із Марком, однак Джонс вирішує залицятися то свого боса Даніеля.

Ставши “центром” любовного трикутника, усі переживання жінка викладає на сторінках свого щоденника.

Критики вважають цей фільм реінкарнацією класичного англійського роману Джейн Остін Гордість та упередження. За роль Джонс актриса була номінована на Оскар.

Фільм настільки сподобався глядачам, що протягом наступних років історія Бріджит Джонс отримала своє продовження. У 2004 році вийшов сіквел Бріджит Джонс: На краю розуму, а у 2016 – Дитина Бріджит Джонс.

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Чикаго (2002)

Роксі Харт

Жанр – мюзикл, комедія, кримінал

Цей фільм – про жіночі амбіції та дух суперництва. Бажання прославитись і обігнати свого кумира приводить головну героїню Роксі на шлях зради, вбивста та в’язниці. Знаючи, що у неї великі шанси опинитися на шибениці, жінка далі продовжує свою інтригу і не зупиняється ні перед чим на шляху до слави.

Чикаго, чиї касові збори у США склали більш як $171 млн, став найприбутковішим фільмом студії Miramax. Miramax Films – американська кінокомпанія, що належить Харві Вайнштейну.

Рене була у номінації кращої актриси на премії Оскар, однак фільм забрав інші 6 статуеток, включаючи номінацію кращого фільму.

Холодна гора (2003)

Рубі Тьюс

Жанр – воєнна драма

Більшість глядачів звикли бачили у Рене Зеллвегер виключно актрису комедійного жанру, однак ця кінокартина лише підкреслила її багатоплановість.

Фільм зображає історичний період Громадянської війни. Колегами Зеллвегер, акторами головних ролей, стали імениті Ніколь Кідман та Джуд Лоу. Проте навіть у такому складі, за словами критиків, своїм яскравим виконанням другорядної ролі Рене вдалось буквально вкрасти цей фільм собі.

Кінокартину нагородили сімома номінаціями, однак перемогу взяла лише Зеллвегер – за кращу роль актриси другого плану.

Джуді (2019)

Джуді Гарленд

Жанр – мюзикл, біографія, драма

Рене Зеллвегер дісталась головна роль у біографічному фільмі про Джуді Гарленд – американську акторку та співачку середини ХХ століття, що прославилась завдяки картині Чарівник із країни Оз.

Драматичні витки життя признаної американської діви, серед яких – проблеми з наркотиками, чотири розлучення, думки про суїцид – ось про що цей фільм.

У Гарленд було чимало проблем, однак на сцені вона сяяла так, немов найщасливіша людина на світі.

Саме за Джуді, через 17 років, акторці присвоїли другий Оскар у номінації краща жіноча роль.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що можливий вихід четвертої частини фільму про Бріджит Джонс.

Фото: IMDB