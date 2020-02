Поки весь кіносвіт готується до головної кіноцеремонії року – Оскар 2020, Факти ICTV пропонують послухати 5 саундтреків, які претендують на перемогу у номінації Найкраща пісня. Саундтреки цього року розмаїті – від Елтона Джона до Ренді Ньюмана.

Номінанти на кінопремію в категорії Найкраща оригінальна пісня до фільму виконають свої композиції безпосередньо під час церемонії вручення.

Читайте: Від 1917 до Кролика Джоджо: головні номінанти на премію Оскар 2020

Елтон Джон заспіває (I’m Gonna) Love Me Again з фільму Рокетмен, Ренді Ньюман зіграє I Can not Let You Throw Yourself Away з мультфільму Історія іграшок 4, Синтія Еріво виконає Stand Up зі стрічки Гаррієт, Кріссі Метц презентує композицію I’m Standing With You з картини Прорив, а Ідіна Мензел в компанії з Авророю Аксенс виконають Into The Unknown з Крижане серце 2.

I Can not Let You Throw Yourself Away

(I’m Gonna) Love Me Again

Stand Up

I’m Standing With You

Into The Unknown

Також під час церемонії запланована спеціальна поява барабанщика хіп-хоп гурту The Roots Аміра Томпсона, більш відомого як Questlove та інструментальний виступ під диригуванням Еймар Нун – першої жінки-дерегента в історії Оскара.

До речі, букмекери дали свій прогноз та визначили головних фаворитів кінопремії Оскар.