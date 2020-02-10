На каналі Central Partnership в Youtube опублікували трейлер російського фільму Чорнобиль: Безодня. Він розповідає про ліквідацію аварії на ЧАЕС.

Згідно з описом, він повинен сконцентрувати увагу на людях, які запобігли катастрофі.

– Це перший масштабний російський фільм, що розповідає про ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і людей, яким ціною свого життя вдалося запобігти глобальній катастрофі і перетворенню значної частини європейського континенту на гігантську зону відчуження і нежилу пустелю, – йдеться в описі Чорнобиль: Безодня.

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Головним героєм фільму стане пожежний Олексій, який відправиться в небезпечну вилазку на атомну електростанцію разом з інженером Валерієм і водолазом Борисом.

Багатьох користувачів розчарував трейлер фільму. Дехто вважає, що РФ просто намагається нажитися на успіху серіалу Чорнобиль, який став хітом 2019 року.

До слова, компанія Walt Disney Studios опублікувала фінальний трейлер фільму Мулан, який з’явиться у прокаті 26 березня 2020 року.

Відео: Central Partnership