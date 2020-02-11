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23,6 млн глядачів: Оскар 2020 встановив антирекорд з телевізійної аудиторії

Телетрансляцію 92-ї церемонії вручення кінопремії Оскар, яка пройшла в ніч з 9 на 10 лютого в Лос-Анджелесі, подивилося 23,6 млн осіб.

Ця цифра включає в себе перегляди на американському телеканалі ABC і не враховує аудиторію, яка дивилась трансляцію на стрімінгових сервісах.

Порівняно з минулим роком аудиторія Оскара впала на 20% – приблизно на 6 млн осіб.

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Попередній антирекорд за переглядами Оскара був встановлений у 2018 році – тоді церемонію подивилися 26,5 млн осіб.

Нагадаємо, головним переможцем премії Оскар став корейський фільм Паразити, який отримав 4 нагороди: Найкращий фільм, Найкращий режисер, Найкращий оригінальний сценарій і Найкращий фільм іноземною мовою.

Джерело: NYT

Фото: Pexels

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