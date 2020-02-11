Українська співачка KRUTЬ під час першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2020 стала фавориткою як серед суддів, так і серед глядачів.

Із піснею 99 вона отримала максимальний бал 16, випередивши інших учасників.

Марина Круть брала участь в проекті Голос країни та була фіналісткою шоу Х-Фактор.

Під час ефіру дівчина зізналася, що її мати на останні кошти купила доньці бандуру.

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Прихильники виділяють неземну красу голосу співачки, її легкість та вміння поєднувати спів із грою на музичному інструменті.

Факти ICTV пропонують більше ознайомитися із творчістю фаворитки першого півфіналу нацвідбору на Євробачення та послухати пісні Марини Круть.

До слова, пропонуємо ознайомитися з повним списком учасників нацвідбору на Євробачення 2020.