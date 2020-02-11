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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Блогер-трансгендер стане ведучою Євробачення 2020

25-річна б’юті-блогер Ніккі де Ягер (Nikkie Tutorials) буде співведучою Євробачення 2020. Організатори запропонували їй коментувати онлайн-трансляцію конкурсу.

Ніккі стане першою ведучою-трансгендером шоу.

Вона проведе всі ефіри конкурсу, включно з церемонією відкриття.

Також Ніккі з’явиться в спеціальному серіалі про закулісся Євробачення 2020 року, який знімуть для YouTube.

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– Я мріяла про участь в Євробаченні з моменту перемоги Дункана Лоуренса у Тель-Авіві.

Коли мені прийшло запрошення на шоу, я була надзвичайно рада. З нетерпінням чекаю можливості зануритися в цей унікальний досвід на 2 тижні, – прокоментувала блогерка.

25-річна блогерка Ніккі де Ягер, більш відома як Nikkie Tutorials, окрім уроків з візажу, також знімає ролики, де робить макіяж голівудським зіркам. На її YouTube-каналі є відео з Кім Кардашян та Леді Гагою.

 

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Публикация от NikkieTutorials (@nikkietutorials)

 

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Публикация от NikkieTutorials (@nikkietutorials)

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що Ніккі зробила камінг-аут: вона зізналась, що народилась хлопчиком. Жінкою вона стала тільки у 19 років.

Євробачення 2020 у Роттердамі (Нідерланди) відбудеться 12, 14 і 16 травня. Ведучими конкурсу будуть Шанталь Янзен, Едсілія Ромблі та Ян Сміт.

Джерело: Eurovision

Фото: NikkieTutorials

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