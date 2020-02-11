Під другим номером у другому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 виступить гурт Fо Sho.

Fo Sho – BLCK SQR

Fo Sho – афроукраїнський хіп-хоп-проект, який у 2019 році створили три сестри: Бетті, Сіона та Маріам Ендале.

Назву гурту дівчата трактують, як or sure, totally cool, що в перекладі захоплення від крутості, захоплення.

Батьки співачок переїхали в Україну з Ефіопії в 1980-х і після народження Бетті вирішили осісти в Харкові.

Старша сестра Бетті за освітою стоматолог, але паралельно займалася музикою. Заради сцени дівчина залишила роботу і переїхала до Києва. До слова, для неї це вже не перший нацвідбір, раніше вона виступала на бек-вокалі у Tayanna.

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Середня сестра Сіона – студентка Харківського університету, вона вчилася грати на фортепіано.

Наймолодша Міріам вчилася грати на скрипці та не так давно закінчила середню школу.

Перший кліп Fo Sho на трек XTRA вийшов влітку 2019 року та одразу підірвав мережу. Після цього дівчата виступали на музичному фестивалі Atlas Weekend.

Раніше Факти ICTV публікували всі виступи першого півфіналу національного відбору на Євробачення.