Український виконавець KHAYAT вже вдруге спробує свої сили на нацвідборі на Євробачення.

У новому інтерв’ю співак розповів, чим займався протягом року.

Артист зізнався, що це не була робота над помилками, а, скоріше, набуття досвіду.

– Я був простим хлопчиком з маленького міста, який пошив собі халат і вийшов на сцену. Цього року моя участь у нацвідборі – реально усвідомлений крок, – додав він.

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– Вирішальним фактором для мене стали люди, які слухають мою музику. Вони агітували мене на подачу заявки ще з березня 2019 року.

Артист запевнив, що йде на конкурс з метою повернути країні лідерські позиції на цьому конкурсі. Ось що він сказав про свій майбутній виступ:

– Минулого року Україна не була представлена взагалі. Цього року я хочу, щоб був фурор.

Нагадуємо, що Факти ICTV публікували текст і переклад пісні KHAYAT – Call for Love. Саме із нею артист виступитьна відборі Євробачення 2020.

Фото: KHAYAT (скріншот відео)