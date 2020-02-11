Український виконавець KHAYAT вже вдруге спробує свої сили на нацвідборі на Євробачення.
У новому інтерв’ю співак розповів, чим займався протягом року.
Артист зізнався, що це не була робота над помилками, а, скоріше, набуття досвіду.
– Я був простим хлопчиком з маленького міста, який пошив собі халат і вийшов на сцену.
Цього року моя участь у нацвідборі – реально усвідомлений крок, – додав він.
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– Вирішальним фактором для мене стали люди, які слухають мою музику. Вони агітували мене на подачу заявки ще з березня 2019 року.
Артист запевнив, що йде на конкурс з метою повернути країні лідерські позиції на цьому конкурсі. Ось що він сказав про свій майбутній виступ:
– Минулого року Україна не була представлена взагалі.
Цього року я хочу, щоб був фурор.
Нагадуємо, що Факти ICTV публікували текст і переклад пісні KHAYAT – Call for Love. Саме із нею артист виступитьна відборі Євробачення 2020.
Фото: KHAYAT (скріншот відео)