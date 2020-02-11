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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Хочу, щоб був фурор: KHAYAT про роботу над помилками на відборі Євробачення

Український виконавець KHAYAT вже вдруге спробує свої сили на нацвідборі на Євробачення.

У новому інтерв’ю співак розповів, чим займався протягом року.

Артист зізнався, що це не була робота над помилками, а, скоріше, набуття досвіду.

 

– Я був простим хлопчиком з маленького міста, який пошив собі халат і вийшов на сцену.

Цього року моя участь у нацвідборі – реально усвідомлений крок, – додав він.

Читайте: Відбір на Євробачення 2020: хто повинен представляти Україну (ГОЛОСУВАННЯ)

– Вирішальним фактором для мене стали люди, які слухають мою музику. Вони агітували мене на подачу заявки ще з березня 2019 року.

Артист запевнив, що йде на конкурс з метою повернути  країні лідерські позиції на цьому конкурсі. Ось що він сказав про свій майбутній виступ:

– Минулого року Україна не була представлена взагалі.

Цього року я хочу, щоб був фурор.

Нагадуємо, що Факти ICTV публікували текст і переклад пісні KHAYAT – Call for Love. Саме із нею артист виступитьна відборі Євробачення 2020.

Фото: KHAYAT (скріншот відео)

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