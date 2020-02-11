PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Пілот із США став новим Холостяком – що відомо про Михайлюка та перші фото

Головним героєм шоу Холостяк у 2020 році став 34-річний пілот, власник льотної школи в США Макс Михайлюк.

Про професію пілота Максим мріяв ще дитинства, потім багато працював, аби здобути освіту у найкращій льотній школі.

У 28 років у нього вийшло досягти своєї мети. До слова, мрії про небо у чоловіка були завдяки його батьку.

– Мій батько був авіадиспетчером. Я з дитинства часто ходив до нього на роботу, дивився, як злітають і сідають літаки і уявляв, що одного разу теж піднімуся в небо за штурвалом одного з них. Можна сказати, що я здійснив і мрію батька, адже він завжди вірив у мене, – розповів Михайлюк.

Льотну школу Flymax в Майамі (США) холостяк відкрив у 2016, а для цього йому також довелося отримати ліцензію пілота-інструктора.

Читайте: Вона сказала Так! Добринін зробив пропозицію переможниці Холостяка

Михайлюк на сьогодні має понад 4 тис. льотних годин. Крім того, він керує і невеликими літальними апаратами, і потужними лайнерами, а також може безпечно саджати літаки у складних гірських аеропортах.

Холостяку зараз доводиться жити на дві країни – США та Україна.

  • Макс Михайлюк Холостяк 2020
  • Макс Михайлюк Холостяк 2020
  • Макс Михайлюк Холостяк 2020
  • Макс Михайлюк Холостяк 2020
Пілот із США став новим Холостяком – що відомо про Михайлюка та перші фото / 2 фотографии

Нагадаємо, прем’єра 10 сезону шоу Холостяк на СТБ відбудеться 6 березня.

Джерело: СТБ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка