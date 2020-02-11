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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Схудла на 45 кг: Адель не впізнали на церемонії Оскар

Відома британська співачка Адель продовжує худнути страшними темпами, що насторожує фанатів.

У мережі з’явилося фото з церемонії нагородження Оскар, на якому зображена 31-річна Адель разом із польською телеведучої Кінгою Русин.

– Все почалося з розмови з Адель про мої високі підбори (вона вмовляла мене надіти тапочки, які у неї були на ногах). Чесно кажучи, я її не впізнала. Ми розмовляли, сміялись, поки вона не вимовила своє ім’я, – написала Кінга.

Читайте: Вище голову! Адель розповіла про складний період у житті

 

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Публикация от Kinga Rusin- Official Profile (@kingarusin)

Раніше Факти ICTV писали, що 31-річна Адель вперше за п’ять років випустить альбом.

Фото: Kingarusin

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