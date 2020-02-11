Схудла на 45 кг: Адель не впізнали на церемонії Оскар

Відома британська співачка Адель продовжує худнути страшними темпами, що насторожує фанатів.

У мережі з’явилося фото з церемонії нагородження Оскар, на якому зображена 31-річна Адель разом із польською телеведучої Кінгою Русин.

– Все почалося з розмови з Адель про мої високі підбори (вона вмовляла мене надіти тапочки, які у неї були на ногах). Чесно кажучи, я її не впізнала. Ми розмовляли, сміялись, поки вона не вимовила своє ім’я, – написала Кінга.