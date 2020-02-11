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Тату, пір’я і декольте: найкращі образи Скарлетт Йоханссон з червоних доріжок (ГОЛОСУВАННЯ)

35-річна американська актриса Скарлетт Йоханссон потрапила в номінацію Найкраща жіноча роль церемонії Оскар. Однак статуетку отримала Рене Зеллвегер за роль в біографічному фільмі Джуді.

Йоханссон радує шанувальників найрізноманітнішими образами червоної доріжки.

Цього разу актриса обрала сукню в підлогу перлового відтінку від Oscar de la Renta. Кожен вихід в світ Йоханссон в новому образі стає темою для обговорення.

Читайте: 23,6 млн глядачів: Оскар 2020 встановив антирекорд з телевізійної аудиторії

Факти ICTV пропонують вибрати найстильніший образ Скарлетт Йоханссон.

Раніше Факти ICTV писали, що актриса Рене Зеллвегер на червоній доріжці премії Оскар з’явилася у сукні від Armani Privé.

Фото: Getty Images

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