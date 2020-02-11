35-річна американська актриса Скарлетт Йоханссон потрапила в номінацію Найкраща жіноча роль церемонії Оскар. Однак статуетку отримала Рене Зеллвегер за роль в біографічному фільмі Джуді.
Йоханссон радує шанувальників найрізноманітнішими образами червоної доріжки.
Цього разу актриса обрала сукню в підлогу перлового відтінку від Oscar de la Renta. Кожен вихід в світ Йоханссон в новому образі стає темою для обговорення.
Читайте: 23,6 млн глядачів: Оскар 2020 встановив антирекорд з телевізійної аудиторії
Факти ICTV пропонують вибрати найстильніший образ Скарлетт Йоханссон.
Раніше Факти ICTV писали, що актриса Рене Зеллвегер на червоній доріжці премії Оскар з’явилася у сукні від Armani Privé.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+