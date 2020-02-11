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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Вєрка Сердючка готує новий міні-альбом для публіки Євробачення

Вєрка Сердючка планує випустити новий альбом, який називатиметься Sexy.

Новий міні-альбом анонсував сам Андрій Данилко, який виступає під творчим псевдонімом.

За словами артиста, цей альбом більше для європейської публіки.

– Він для публіки Євробачення, яка любить Сердючку, – сказав Данилко.

Також артист додав, що люди хочуть підспівувати і розуміти, про що. У новий міні-альбом Sexy увійдуть три пісні. Одна з них – Make It Rain Champagne, прем’єра якої нещодавно відбулася.

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

Також зараз Андрій Данилко працює над треками Disco Kicks і Sexy. Артист планує змінити концертні костюми.

Раніше Факти ICTV писали, що на відборі на Євробачення 2020 найбільше критики від Андрія Данилка довелося вислухати GIO.

Джерело: Новий канал

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