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Актора Джуссі Смоллетта судять за расизм і напад на самого себе

Проти актора Джуссі Смоллетта прокуратура Чикаго відновила кримінальну справу. Його звинувачують у наданні неправдивих свідчень про напад, якого він нібито зазнав у січні 2019 року.

Аналогічні звинувачення з нього були зняті 11 місяців тому, держзахист Смоллетта не надав ніяких доказів його невинності, через що справа була закрита.

У січні 2019 року Джуссі Смоллетт повідомив в поліцію Чикаго, що на нього напали двоє чоловіків, які вигукували расистські та гомофобні гасла.

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Він також пов’язував напад зі своєю критикою Дональда Трампа.

Нападників затримали, але вони заявили, що актор заплатив їм $3,5 тис. за інсценування нападу на себе у надії, що це сприятиме розвитку його кар’єри.

Нагадаємо, в СБУ повідомили, що напад в Сумах на народного депутата від Слуги народу Михайла Ананченка є інсценуванням.

Джерело: NYT

Фото: Dreamstime

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