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Джамала вагітна другою дитиною

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала натякнула, що чекає народження другої дитини.

У Instagram зірки з’явилося сімейне фото Джамали, на якому вона позує разом із чоловіком і сином. На знімку зірка тримається за округлений живіт.

 

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Читайте: Джамала привітала з Днем Миколая чуттєвою колисковою

Інформацію про вагітність Джамали підтвердила піар-менеджер співачки Альона Піонтковська.

Нагадаємо, Джамала народила свого первістка 27 березня 2018 року.

Джерело: Крим. Реалії

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