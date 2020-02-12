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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Дженніфер Еністон знялася в зухвалій фотосесії

11 лютого актриса Дженніфер Еністон відзначила 51-річчя.

До дня народження зірка серіалу Друзі знялася в зухвалій фотосесії і дала інтерв’ю для журналу Interview. Питання їй задавала інша кінозірка – Сандра Буллок.

Читайте: Плекатиму подарунок! Дженніфер Еністон отримала нагороду за роль в серіалі

Актриса сказала, що Еністон знають багато саме як життєрадісну та щасливу жінку, проте, багатьом цікаво, що може збити її зі шляху в реальному житті.

– Коли люди виявляють жадібність, погану поведінку і відсутність подяки. І знущання над тваринами, очевидно, – сказала Еністон.

В інтерв’ю Дженніфер зізналася, що в майбутньому бачить будиночок на березі океану, чує сміх і бачить бігаючих дітей.

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Раніше Факти ICTV писали, що Дженніфер Еністон отримала нагороду за кращу жіночу роль в серіалі Ранкове шоу.

Фото: Interview

Джерело: Interview

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