Дженніфер Еністон знялася в зухвалій фотосесії

11 лютого актриса Дженніфер Еністон відзначила 51-річчя.

До дня народження зірка серіалу Друзі знялася в зухвалій фотосесії і дала інтерв’ю для журналу Interview. Питання їй задавала інша кінозірка – Сандра Буллок.

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Актриса сказала, що Еністон знають багато саме як життєрадісну та щасливу жінку, проте, багатьом цікаво, що може збити її зі шляху в реальному житті.

– Коли люди виявляють жадібність, погану поведінку і відсутність подяки. І знущання над тваринами, очевидно, – сказала Еністон.

В інтерв’ю Дженніфер зізналася, що в майбутньому бачить будиночок на березі океану, чує сміх і бачить бігаючих дітей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 11 Фев 2020 в 1:11 PST

Раніше Факти ICTV писали, що Дженніфер Еністон отримала нагороду за кращу жіночу роль в серіалі Ранкове шоу.

Фото: Interview

Джерело: Interview