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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Французький диспетчер: перший трейлер нового фільму Веса Андерсона

Дія у фільмі відбувається в XX столітті у вигаданому французькому місті.

Картина натхненна журналом The New Yorker і розповідає історію французького відділення одного американського щотижневого видання.

У фільмі знялися Білл Мюррей, Тільда Суїнтон, Джефф Голдблюм, Едріен Броуді, Оуен Вілсон, Віллем Дефо, Тімоті Шаламе, Елізабет Мосс, Бенісіо Дель Торо та інші.

Читайте: Ґретель і Гензель, Черкаси та Хижі пташки: найяскравіші кінопрем’єри лютого

Прем’єра фільму відбудеться в липні цього року.

Раніше в мережі опублікували трейлер фільму Стриптизерки, в якому зіграють Дженніфер Лопес і Cardi B.

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