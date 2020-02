Співачка GARNA стала учасником національного відбору на Євробачення 2020. Автором слів і музики до пісні Who we are, з якою вона буде боротися на відборі, стала Альона Левашева (справжнє ім’я GARNA. – Ред.).

Біографія GARNA

Альона Левашева народилася 17 січня 1988 року в Луганську. З п’яти років почала ходити до міського Палацу піонерів, де вперше стала займатися вокалом. У віці семи років вступила в Луганську музичну школу з класу скрипки та фортепіано.

Протягом всього навчання в початковій музичній школі була призером на регіональних дитячих конкурсах.

У шостому класі школи написала дві перші авторські пісні українською мовою Моя скрипка та Ранок, з якими виступила на Луганському обласному композиторському конкурсі, посівши перше місце.

Закінчила Харківську середню спеціалізовану музичну школу-інтернат з класу скрипки. Вища освіта – Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського (скрипка, естрадно-джазовий вокал).

Альона Левашева брала участь в низці фестивалей: Міжнародний джазовий фестиваль біг-бенду Big Band Fest (1 місце), Фестиваль джазової музики Сосо. Джаз (2 місце), Міжнародний джазовий фестиваль Organum-2011 (1 місце) та інші.

У 2006 році познайомилася з музикантом і саунд-продюсером Олексієм Хорольським, з яким у 2011 році почалася робота в музичному колективі Magnifika Band. Колектив став одним з найкращих у Харкові. Кавер-версія на композицію Delicate потрапила до німецького збірника The electro swing revolution vol.7 у 2017 році під номером один. У 2016 році колектив змінив назву, музикантів і продовжив гастрольну діяльність в новому складі як MANERA.

З 2014 року Альона Левашева є вокалісткою симфонічного кросовер-оркестру Prime Orchestra.

У 2019 році співачкою Альоною Левашевою та музичним продюсером Олексієм Хорольським був створений сольний проект під назвою GARNA.

– Зараз я поки не можу дати точну відповідь, в якому стилі ми працюємо, це і рок, і поп, й електронна музика. Дуже люблю джаз. Люблю міксувати музичні стилі та напрями в музиці, гратися з ними, – зазначила GARNA.

Раніше Факти ICTV публікували пісні учасників нацвідбору на Євробачення, з якими вони будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.