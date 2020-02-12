Уже 15 лютого у другому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2020 Еліна Іващенко представить свою авторську композицію Get up.

Еліна Іващенко – 18-річна співачка, яка вже встигла завоювати любов глядачів і перемогти в декількох музичних проектах.

Еліна завоювала перемогу в 10 сезоні шоу Х-фактор і третьому сезоні Голос.Деті, де наставником була Тіна Кароль.

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Співачка розповіла Фактам ICTV, що написала пісню Get Up близько восьми місяців назад і тоді планів брати участь в нацвідборі навіть не було.

– Пригадую: третя годині ночі, мені не спиться і в голові зародилася фраза Get Up and go. Зрозуміла, що це чудова ідея для мотиваційного треку. Після написала приспів, а далі і весь текст пісні. Get Up – це екскурс в історію мого дитинства. У складних обставинах я доводила, в першу чергу собі, що я зможу вистояти перед випробуваннями долі і досягти поставлених цілей. Сподіваюся, що ця пісня допоможе всім, хто перестав вірити в свої сили, змінити вектор своїх думок, – сказала Іващенко.

Еліна Іващенко – Get up: текст та переклад пісні

If you hear me now,

Stop time and wait.

I’ll tell you something

About what I felt.

God knows…. It’s Sometimes hard. Якщо ви почуєте мене зараз,

Зупиніть час і чекайте.

Я вам щось скажу

Про те, що я відчував.

Бог знає …. Іноді важко. If you scared, don’t close your eyes.

If you feel nothing , just look for smiles,

And say oooooooooo. Якщо ви злякалися, не закривайте очей.

Якщо ви нічого не відчуваєте, просто шукайте посмішки,

І кажи oooooooooo. Get up and go

That it’s your world.

You can do everything.

Survive this cold.

Through the pain win this game. Вставай і йди

Це ваш світ.

Ви можете зробити все.

Пережити цей холод.

Через біль виграти в цій грі. Cause you bolder than them.

You are the flame Тому що ви сміливіші за них.

Ви – полум’я One day you can lose all hope for love

You need to be heard, no one calls.

Be sure. You get stronger. Одного разу ви можете втратити всю надію на любов

Вас потрібно почути, ніхто не дзвонить.

Бути впевненим. Ви стаєте сильнішими. If you scared, don’t close your eyes.

If you feel nothing, just look for smiles,

And say oooooooooo. Якщо ви злякалися, не закривайте очей.

Якщо ви нічого не відчуваєте, просто шукайте посмішки,

І кажи oooooooooo. Don’t be afraid to fall down

Live not yesterday, but now.

And we will sing this song together. Не бійся впасти

Живи не вчора, а зараз.

І ми співатимемо цю пісню разом. Get up and go

That it’s your world.

You can do everything .

Survive this cold. Вставай і йди

Це ваш світ.

Ви можете зробити все.

Пережити цей холод. Through the pain win this game.

Cause you bolder than them.

You are the flame. Через біль виграти в цій грі.

Тому що ви сміливіші за них.

Ви – полум’я

Раніше Факти ICTV публікували порядок виступу учасників у другому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2020.