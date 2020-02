If you hear me now,

Stop time and wait.

I’ll tell you something

About what I felt.

God knows…. It’s Sometimes hard. Якщо ви почуєте мене зараз,

Зупиніть час і чекайте.

Я вам щось скажу

Про те, що я відчував.

Бог знає …. Іноді важко.

If you scared, don’t close your eyes.

If you feel nothing , just look for smiles,

And say oooooooooo. Якщо ви злякалися, не закривайте очей.

Якщо ви нічого не відчуваєте, просто шукайте посмішки,

І кажи oooooooooo.

Get up and go

That it’s your world.

You can do everything.

Survive this cold.

Through the pain win this game. Вставай і йди

Це ваш світ.

Ви можете зробити все.

Пережити цей холод.

Через біль виграти в цій грі.

Cause you bolder than them.

You are the flame Тому що ви сміливіші за них.

Ви – полум’я

One day you can lose all hope for love

You need to be heard, no one calls.

Be sure. You get stronger. Одного разу ви можете втратити всю надію на любов

Вас потрібно почути, ніхто не дзвонить.

Бути впевненим. Ви стаєте сильнішими.

If you scared, don’t close your eyes.

If you feel nothing, just look for smiles,

And say oooooooooo. Якщо ви злякалися, не закривайте очей.

Якщо ви нічого не відчуваєте, просто шукайте посмішки,

І кажи oooooooooo.

Don’t be afraid to fall down

Live not yesterday, but now.

And we will sing this song together. Не бійся впасти

Живи не вчора, а зараз.

І ми співатимемо цю пісню разом.

Get up and go

That it’s your world.

You can do everything .

Survive this cold. Вставай і йди

Це ваш світ.

Ви можете зробити все.

Пережити цей холод.