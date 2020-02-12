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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Guano Apes виступлять на Atlas Weekend 2020

Guano Apes виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend 2020.

– Цей німецький гурт голосно увірвався в музичний світ в кінці 90-х, але і до цього дня їх пісні займають почесне місце в наших плейлистах. Платиновий дебютний альбом, золоті сингли, паралельні сольні проекти і гучне возз’єднання заради виступів на фестивалях — в їх історії було все, – йдеться в повідомленні.

З випуском дебютного релізу Proud Like a God, що став найвдалішим англомовним дебютом всіх часів в Німеччині, команда потрапила на верхні позиції європейських і американських чартів, де залишалася більше року. На рахунку гурту п’ять альбомів.

Читайте: Atlas Weekend 2020: список учасників фестивалю

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що британські рокери Placebo стануть хедлайнерами Atlas Weekend 2020.

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