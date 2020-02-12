Рецензія на фільм Сенсація: секс на кар’єрних сходах

В кінотеатрах стартує фільм про реальний скандал, який трапився у 2016 році на топовому американському каналі Fox News, коли телеведуча Гретхен Карлсон після звільнення звинуватила свого колишнього боса Роджера Ейлса в сексуальних домаганнях.

Стрічка Сенсація, що претендувала на три Оскари, обіцяла стати черговим холодним душем для прихильників традиційних цінностей, що лишають жінкам лише ролі господині, музи або сексуального об’єкта.

Сюжет

На дворі 2016 рік, підстаркуватий колишній політик Роджер Ейлс вже багато років керує перлиною медіаімперії Руперта Мердока – телеканалом Fox News. Робота кипить, вранішні шоу та вечірні новини збирають рекордну аудиторію, а Ейлс ходить по офісу, немов носоріг по савані, кидаючи в бік підлеглих жінок фрази на кшталт: сукня має бути коротшою, або закрила рот – відкрила вуха.

Його бізнесове кредо: телебачення – це не радіо, щось має тримати людей біля екрану, це щось – ноги. Тому молодих і перспективних працівниць він особисто перевіряє на профпридатність у своєму кабінеті на другому поверсі.

Хочеш на плівку – тримай голівку.

Здається, всіх влаштовує такий стан речей. Топи каналу починають і собі дозволяти харасмент підлеглих, а жінки почасти вважають, що від такої уваги виграють усі. Та й що поробиш, якщо працівників, котрі засуджують роботодавця, ніхто потім не найме?

Проте з’являється та, хто не готова терпіти знущання. І після звільнення, яке стало останньою краплею, вирішує виступити проти найвпливовішого чоловіка на телебаченні.

Режисерська робота

Режисерське крісло фільму Сенсація посів Джей Роуч, якого ви можете знати за роботою над хорошою біографічною драмою про голлівудського сценариста Далтона Трамбо.

Сценарій же написав сам Чарльз Рендольф, котрий відповідав за сюжет оскароносної Гри на пониження. Проте цього разу його історія навіть не потрапила в номінацію, хоч і заснована на реальному скандалі, одному з передвісників руху #MeToo.

Річ у тім, що фільм вирішили знімати у травні 2017, невдовзі після смерті Роджера Ейлса, і запізнилися. Їх випередили конкуренти з Apple TV, чиє Ранкове шоу блискуче розкрило цю саму тему, показавши і незахищеність жінок, і токсичну атмосферу великого медіабізнесу. На цьому фоні Сенсація явно програє.

Актори

Акторський склад стрічки вражаючий: Ніколь Кідман, Джон Літгоу, Марго Роббі, Шарліз Терон та інші. Дві останні виконавиці були номіновані на Оскар за кращі жіночі ролі першого та другого плану.

Кідман зіграла Гретхен Карлсон, що колись була головною ведучою новин на каналі, англійською – anchor. Її кращі роки вже позаду, тож Гретхен перевели у шоу поза прайм-тайм, а зрештою і зовсім звільнили. Саме вона першою підняла червоний прапорець, просигналивши про недопустиму практику харасмента на каналі.

Шарліз Терон зіграла нинішню зірку каналу, яка теж потерпала від домагань Ейлса, знає про токсичну атмосферу в компанії, проте не хоче втрачати здобуте потом і кров’ю місце.

А Марго Роббі дісталась роль молодої та наївної робітниці каналу, котра свято вірить у те, що талант та старанність приводять до успіху, проте перший же візит на другий поверх трощить її сподівання, як бульдозер дерев’яну хатинку. Роль Марго найбільш драматична, оскільки це єдиний вигаданий персонаж.

Головного негідника зіграв Джон Літгоу. Його Роджер Ейлс виявився цілком карикатурним персонажем. Спробуйте уявити максимально неприємного боса, і це буде він. Огрядний, грубий та весь час невдоволений чоловік, який кидається в підлеглих пончиками та причмокує масними губами, коли розглядає дівчат у коротких спідницях.

Окремо слід згадати грим, за який Сенсація отримала Оскара. Кадзухіро Цудзі відповідав за перевтілення Літгоу на Ейлса, а раніше допомагав Ґері Олдмену стати Черчілем на екрані. Відео гримування Шарліз Терон взагалі стало вірусним в інтернеті, після того, як в трейлері багато хто не впізнав актрису.

Враження

Фільм Сенсація вийшов неоднозначним продуктом. Чи вартий він перегляду? Однозначно. Це гарно зняте кіно з виконавицями, що недаремне отримали Золотий глобус та номінувалися на Оскар. Сцена, в якій Марго на прохання боса задирає поділ плаття, за словами актриси, була однією з найважчих в її кар’єрі. Її знімали декількома камерами одразу з усіх ракурсів, щоб не примушувати актрису це повторювати.

Та чи сповна розкрита тема харасменту? Не зовсім. Це радше однобоке висвітлення проблеми, що показує тотальну вину чоловіків та віктимність жінок. У вже згаданому серіалі від Apple автори пішли далі. Заглибившись у проблематику, вони показали не лише загрозу сексуальних домагань, а й загальну проблему доступу жінок до топових позицій.

А є ще ж лавина руху #MeToo, яка змела спочатку головних винуватців, а тепер загрожує будь-кому, хто наважиться проявити теплі почуття до колежанки. І стосунки в офісі можуть перетворитися на взаємодію людиноподібних роботів без емоцій. Всього цього у стрічці Роуча немає.

Саме тому фільм Сенсація не отримав достатньої уваги з боку американських кіноакадеміків. Світ пішов далі, а стрічка залишилася на чотири роки позаду, застрягши у зображуваних подіях.

Фільм занадто слабко натякає, що можна побороти одного монстра, навіть такого потужного, як Ейлс, та систему змінити набагато важче. Особливо, коли на твоєму боці виступають лише поодинокі камікадзе.

Сюжет: 7/10

Режисерcька робота: 7/10

Актори: 8/10

Враження: 7/10

Загальна оцінка: 7,25/10

Дмитро Сидоренко

Фото: IMDB

Відео: Ukrainian Film Distribution