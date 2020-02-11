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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Російський гурт Мумій Тролль приїде з концертом до Києва

Російський гурт Мумій Троль готує концерт у Києві в МВЦ 15 грудня 2020 року.

Виступ колективу заплановано в рамках їх великого туру. Старт продажів квитків розпочнеться 24 лютого.

До слова, якщо фани засумнівалися, що гурт пустять в Україну, то, скоріше, можна видихнути з полегшенням.

Муммій Тролль відрізняються тим, що не з’їздили в Крим та на Донбас з 2013 року, а також не були помічені в політичних скандалах.

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Крім того, гурт уже приїжджав з концертом в Одесу в 2017 році та виступав на Ібіці. Якраз тоді там не дали провести концерт Світлани Лободи.

  • Мумий Тролль в Киеве
  • Мумий Тролль в Киеве
  • Мумий Тролль в Киеве
  • Мумий Тролль в Киеве
Російський гурт Мумій Тролль приїде з концертом до Києва / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що Вєрка Сердючка планує випустити новий альбом, який називатиметься Sexy.

Фото: mumiytroll

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