Російський гурт Мумій Троль готує концерт у Києві в МВЦ 15 грудня 2020 року.
Виступ колективу заплановано в рамках їх великого туру. Старт продажів квитків розпочнеться 24 лютого.
До слова, якщо фани засумнівалися, що гурт пустять в Україну, то, скоріше, можна видихнути з полегшенням.
Муммій Тролль відрізняються тим, що не з’їздили в Крим та на Донбас з 2013 року, а також не були помічені в політичних скандалах.
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Крім того, гурт уже приїжджав з концертом в Одесу в 2017 році та виступав на Ібіці. Якраз тоді там не дали провести концерт Світлани Лободи.
Російський гурт Мумій Тролль приїде з концертом до Києва / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що Вєрка Сердючка планує випустити новий альбом, який називатиметься Sexy.
Фото: mumiytroll
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