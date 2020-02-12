Організатори національного відбору на Євробачення 2020 провели жеребкування серед 16 учасників. За її результатами стало зрозуміло, хто виступить у першому півфіналі, а хто – у другому.

До слова, у другому півфіналі, який проходитиме 15 лютого, виступлять вісім конкурсантів.

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Порядок виступу учасників у другому півфіналі нацвідбору на Євробачення:

Moonzoo Fo Sho Еліна Іващенко Олександр Порядинський Garna Khayat David Axelrod Tvorchi

Раніше Факти ICTV писали, що відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.