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Зірка Гри престолів Софі Тернер вагітна – ЗМІ

Зірка серіалу Гра престолів Софі Тернер вагітна. Американські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що акторка і її чоловік Джо Джонас чекають на першу дитину.

Сама пара поки не коментує цієї інформації, її представники також мовчать.

Натомість джерела говорять, що Софі Тернер останнім часом ретельно обирає одяг, щоб приховати свою вагітність.

Читайте: Джамала вагітна другою дитиною

Нагадаємо, акторка Софі Тернер і музикант Джо Джонас одружилися у 2019 році. Пара зустрічалася три роки.

Весілля зіркове подружжя святкувало у Франції. Сукню для Софі надав модний будинок Louis Vuitton.

Джерело: Just Jared

Фото: Dreamstime

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