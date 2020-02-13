Я тебе бачу: Майлі Сайрус випадково оголила груди перед модним показом

Популярна співачка Майлі Сайрус на шоу Marc Jacobs, яке проходило в рамках Тижня моди в Нью-Йорку, оголила груди.
Артистка з’явилася на заході в чорних штанах та білому відвертому топі, який на її тілі, здається, жив своїм життям.
В якийсь момент тканина піднялася та оголила груди співачки.
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Якщо фотобанк опублікував більш цензурну версію знімків, то Майлі у своєму Instagram виклала максимально відверті фото з очікуваннями, коли соціальна мережа їх заблокує.
Раніше Факти ICTV писали, що американська супермодель Емілі Емілі Ратаковскі для рекламної компанії власного бренду білизни Inamorata Woman провела еротичну фотосесію.
Фото: mileycyrus, Getty Images
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