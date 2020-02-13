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Факти / Шоу-бізнес / Музика

99: про що співатиме KRUTЬ на нацвідборі Євробачення 2020

KRUTЬ – українська співачка, яка виконує авторську музику в стилі інді-соул з нотами бандури.

Співачка виступить з цим треком у фіналі національного відбору на Євробачення 2020, а свій порядковий номер вона зможе дізнатися одразу після другого півфіналу.

Про що йдеться у цій пісні?

Текст и переклад пісні 99 – KRUTЬ 

Читайте: Список учасників нацвідбору на Євробачення 2020

99 99
This song is for everyone
When you lost and your hope is gone
While your tears put your fear away
It’s okay , just play this game		 Ця пісня для всіх
Коли ти загубився і надія покинула тебе
Поки твої сльози відштовхують твій страх
Все добре, продовжуй далі
Lalalalalala
don’t be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise		 Лалалалала
Не соромся,
Якщо впав
Лалалалала
Є дев’яносто дев’ять
Причин піднятися
Послухай сестро і брате,
Для печалі нема причин.
Щоб високо літати
Треба набрати розгін.
Бо це твій шлях
Це твоя дорога
Не помиляється той , хто нічого не робить.
В усіх буває, накриває
Та робить нас сильнішими те, що не вбиває.		 Послухай сестро і брате,
Для печалі нема причин.
Щоб високо літати
Треба набрати розгін.
Бо це твій шлях
Це твоя дорога
Не помиляється той, хто нічого не робить.
В усіх буває, накриває
Та робить нас сильнішими те, що не вбиває.
Lalalalalala
don’t be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise		 Лалалалала
Не соромся,
Якщо впав
Лалалалала
Є дев’яносто дев’ять
Причин піднятися

– Часто на шляху зустрічаються падіння, але якщо ти впав один раз, то у тебе є ще 99 причин піднятися і йти далі до своєї мрії, – так KRUTЬ прокоментувала ідею своєї пісні.

Проект KRUTЬ з’явився у 2018 році.

Тоді Марина Круть (так звати співачку) випустила свою дебютну платівку ARCHE.

Нещодавно Факти ICTV розповіли, з якою піснею на нацвідборі Євробачення 2020 виступить  дует MOONZOO та F.M.F. Sure.

Фото: KRUTЬ

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