Серед хедлайнерів Atlas Weekend 2020 – A$AP Rocky, Twenty One Pilots і Placebo.

Фестиваль пройде з 7 по 12 липня. Загалом організатори повинні оголосити шість хедлайнерів. Поки відомі три імені і це, дійсно, одні з найкращих виконавців музичної світової сцени.

На сайті фестивалю з’явилися одноденні квитки, тому вже можна планувати літні вечори.

Читайте: Atlas Weekend 2020: список учасників фестивалю

Факти ICTV розповідають про всіх хедлайнерів Atlas Weekend 2020.

A$AP Rocky

Американський репер Ракім Маєрс є учасником хіп-хоп-колективу A$AP Mob. Володар золотих і платинових платівок, перших сходинок в чарті Billboard 200, Греммі в номінації Best Music Video і контрактів з найкращими американськими лейблами.

A$AP Rocky почав свою кар’єру в 2011 році з мікстейпу Live. Love. Через два роки після випуску дебютної роботи репер представив перший студійний альбом під назвою Long. Live. A$AP Rocky дебютував на першій сходинці хіт-параду Billboard 200. Наступний альбом також дебютував з першого місця в Billboard 200.

На рахунку виконавця три релізи.

A$AP Rocky виступить на Atlas Weekend 2020 12 липня.

Twenty One Pilots

Twenty One Pilots – американський музичний дует з Коламбуса, штат Огайо, утворений у 2009 році.

У 2017 році виграли премію Греммі за найкраще поп-виконання дуетом або групою. У березні 2018 року трек групи Hometown отримав золоту сертифікацію, а альбом Blurryface став першим повноформатним альбомом, в якому кожна пісня отримувала як мінімум золоту сертифікацію.

В американців вже був концерт у Києві в 2018 році. Тоді всі квитки на виступ гурту були продані за кілька місяців до заходу.

Twenty One Pilots виступлять на Atlas Weekend 2020 10 липня.

Placebo

Placebo – британський альтернативний рок-гурт, заснований Браяном Молко і Стефаном Олсдалом. Музиканти стали відомими у 1997 році після виходу їхнього синглу Nancy Boy. На їхньому рахунку кілька колаборацій з легендарним Девідом Боуї. Про їх лайви випускають фільми, а альбоми отримують статус платинових в рекордно короткі терміни.

У 2009 році Placebo стали найкращим альтернативним гуртом року за версією MTV EMA.

У 2018 році Placebo виступали на Atlas Weekend і були хедлайнерами останнього дня фестивалю.

Гурт виступить на Atlas Weekend 2020 11 липня.

До слова, афіша на 2020 рік у Києві буде наповнена іменами виконавців, які часто виступають на столичних концертних майданчиках. Факти ICTV склали список найбільш очікуваних концертів у Києві у 2020 році.