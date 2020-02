HORIZON ГОРИЗОНТ

All the stars are coming down

to light my way into the night

Now it feels so bright

All the winds are slowing down

to whisper how to find you

Now I got a clue Всі зірки спускаються, щоб освітити мою подорож вночі

Добре відчуття.

Всі вітри вгамовуються, щоб прошепотіти як тебе знайти –

Тепер в мене є підказка

And all the waves are so calm

here I am– floating up– to you yeah

tell me baby how to reach you out

Baby there’s so much inside and I cant no longer hide

spread my wings and made me flying

on the clouds I wrote this song І всі хвилі дуже спокійні,

Тож на них я пливу до тебе.

Скажи мені, як дістатися тебе –

Стільки всього маю в душі, не можу більше це приховувати.

Надала мені крила, тож я літаю –

І на небі пісню цю я написав

Never in my life I felt so strong

Ever since you baby came along

Never knew what’s right or what is wrong

You’re my Horizon Ніколи в житті я не відчував себе таким сильним,

З тих самих пір, як тебе зустрів.

Раніше не розумів, що є вірним, а що – ні

Ти – мій Горизонт

Used to keep on falling and feel down

But baby it’s all gone – look at me now

I am rising,

You’re my horizon Раніше збивався і відчував себе пригніченим,

Але ті дні минули – подивись на мене зараз

Я – на підйомі

Ти – мій Горизонт