PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

KAZKA і Kadebostany анонсували вихід спільного кліпу

Солістка KAZKA Саша Заріцька у своєму Instagram-акаунті показала фрагмент зйомок нового кліпу на пісню BABY, I’M OK.

На відео чути акапельний спів Саши, яка виконує свою відому пісню Плакала. Разом із  Гійомом, лідером гурту Kadebostany, вони позують зі сльозами на очах.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Baby, are you ok? 🙃 @kadebostany_official

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

На своїй сторінці Гійом опублікував уривок із синглу. Пісня стане першою колаборацією артистів.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

DRAMA Act 1 out in March 2020 featuring @kazka.band @irinarimes @fangthegreat9 @celia.whynot

Публикация от KADEBOSTANY REPUBLIC (@kadebostany_official)

Читайте: З одягу – лише шапочка: солістка KAZKA знялася оголеною

Зйомки кліпу проходять у Туреччині.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

⁣⁣Милий, у мене все окей⠀⠀ @kazka.band ⠀ 📷 @hasankuyucu⠀

Публикация от KADEBOSTANY REPUBLIC (@kadebostany_official)

Також у соцмережах артисти поділились зворушливими фото, де вони разом проводять час.

Точна дата виходу відеороботи поки невідома.

Нагадаємо, що незабаром KAZKA виступить у Києві. Kadebostany стануть спеціальними гостями концерту.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка