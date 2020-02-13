Солістка KAZKA Саша Заріцька у своєму Instagram-акаунті показала фрагмент зйомок нового кліпу на пісню BABY, I’M OK.

На відео чути акапельний спів Саши, яка виконує свою відому пісню Плакала. Разом із Гійомом, лідером гурту Kadebostany, вони позують зі сльозами на очах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Baby, are you ok? 🙃 @kadebostany_official Публикация от KAZKA (@kazka.band) 11 Фев 2020 в 4:44 PST

На своїй сторінці Гійом опублікував уривок із синглу. Пісня стане першою колаборацією артистів.

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Зйомки кліпу проходять у Туреччині.

Також у соцмережах артисти поділились зворушливими фото, де вони разом проводять час.

Точна дата виходу відеороботи поки невідома.

Нагадаємо, що незабаром KAZKA виступить у Києві. Kadebostany стануть спеціальними гостями концерту.