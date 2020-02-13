Гурт Go-A випустив пісню Соловей, з якою виступить на відборі на Євробачення.

Гурт виступить у фіналі відбору на Євробачення 2020, який відбудеться 22 лютого. Однак під яким саме номер ми зможемо побачити їх виступ, можна буде дізнатися одразу після другого півфіналу під час жеребкування.

Текст пісні Соловей – Go-A

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із-за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Якби я того не знала,

Я б з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

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У складі журі цьогорічного відбору – Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

А тим часом Факти ICTV запустили голосування, аби дізнатися, кого з учасників наші читачі хочуть відправити на Євробачення 2020 від України.

Фото: GoAbandoriginal