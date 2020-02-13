Сонік в кіно в українських кінотеатрах почнуть показувати з 14 лютого.

Персонажів озвучували Бен Шварц, Джим Керрі, Джеймс Марсден, Тіка Самптер та інші.

Сюжет фільму Сонік в кіно

Сонік є легендарним персонажем з відеоігор Sega, який збирав кільця, заробляючи очки. Це людиноподібний синій їжак з іншого світу, який прибув на Землю, щоб сховатися від лиходіїв, які прагнуть використовувати його надшвидкість в корисливих цілях.

Сонік випадково провокує масове відключення електрики і ховається у місті Грін-Хіллс. Його почав переслідувати уряд, найнявши роботехніка Айво Роботника для пошуків.

Шериф Грін-Хіллс Томас Вачовскі повинен допомогти Соніку уникнути упіймання, зібрати його кільця і перешкодити Роботнику використатати його здібності для завоювання світу.

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Трейлер Сонік в кіно

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