TVORCHI - що відомо про учасників нацвідбору на Євробачення 2020

У другому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 під номером вісім виступить гурт TVORCHI.

TVORCHI – Bonfire

TVORCHI – український електронний гурт з Тернополя, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

Хлопці познайомилися на вулиці випадково, коли Андрій підійшов до Джеффрі на вулиці, щоб перевірити свій рівень англійської мови та поспілкуватись. Проте згодом знайомство переросло у співпрацю, де українець став музичним продюсером, а нігерієць – автором текстів та вокалістом.

30 травня 2017 року світ побачив перший сингл гурту під назвою Slow, а 4 вересня вийшов – You.

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2 лютого 2018 року гурт видав свій дебютний альбом, який отримав назву The Parts. 20 вересня 2018 року гурт випустив відеокліп на пісню Молодість.

14 лютого 2019 року вийшов другий альбом Disco Lights. 21 лютого гурт випустив відеокліп на пісню Believe. За словами хлопців, бюджет зйомок склав $100. Протягом кількох днів відео набрало 400 тисяч переглядів, а пісня посідала дев’яту сходинку в чартах Google Play в Україні.

Влітку того ж року гурт виступав на музичних фестивалях Файне місто (Тернопіль), Atlas Weekend (Київ) та Ukrainian Song Project (Львів).

9 вересня гурт випустив сингл «#не танцюю», а 16 вересня – музичне відео до нього.

Пісня для національного відбору на Євробачення Bonfire – це звернення до старшого покоління від молоді.

– Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни на завжди в кращу сторону. Але всі закривають на проблеми очі, та максимум, на який ми можемо очікувати – це гучні слова. Молодь все бачить і робить висновки. Ще є час визнати помилки минулого і все змінити, – говорять у хлопці з гурту TVORCHI.

Раніше Факти ICTV публікували, у якому порядку виступатимуть учасники у другому півфіналі.